Российские банки могут потерять до 25% прибыли из-за коронавируса

Российским банкам грозит снижение прибыли. На фоне ситуации с коронавирусом у них могут возникнуть проблемы с розничным кредитованием. Прогнозы на 2020 год у экспертов неблагоприятные.

Потери банков в стране из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть подсчитали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Их выводы опубликовал сайт РБК.

Специалисты полагают, что в 2020 году инфляция будет расти, а положение корпоративных заемщиков банков ухудшится. Трудности могут возникнуть в том числе у авиакомпаний и автодилеров.

Растет и проблемная задолженность: чаще — по необеспеченным потребительским кредитам. Происходит это из-за ухудшения материального положения населения.

Всего, по оценке экспертов, банки могут потерять из-за коронавируса и цен на нефть около 20-25% прибыли. Потери только от переоценки акций и облигаций составят порядка 200 миллиардов рублей.

Страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о добыче нефти. Сделка, в которой России предлагали дополнительно сократить производство на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, сорвалась. Колебания на рынке начались с 6 марта — цены на нефть рухнули на 30%.