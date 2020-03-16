Доходы Саудовской Аравии от нефти сократились на 20%

Выплаты дивидендов за 2019 год составили 73,2 миллиарда долларов. В основном эти деньги пошли правительству Саудовкой Аравии, которой принадлежит 98% компании.

В декабре 2019 года акции Saudi Aramco начали торговаться на бирже. Производитель сразу же стал самой дорогой публичной компанией в мире. Рыночная стоимость Aramco достигла 1,88 триллиона долларов. Однако из-за обвала нефтяных цен ее акции упали на 29%, компания подешевела до 1,55 триллиона долларов.

Как отметила немецкая газета Zeit, саудовская госкомпания страдает из-за того, что не сумела договориться с Россией, отказавшейся еще больше ограничивать добычу из опасений потерять рынок.