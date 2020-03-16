Доходы Саудовской Аравии от нефти сократились на 20%
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco за год сократила прибыль на 20,6% — до 88,2 миллиарда долларов. Это произошло из-за снижения цен на нефть, говорится в отчете саудовской компании. В 2018 году Saudi Aramco заработала 111,1 миллиардов долларов.
Выплаты дивидендов за 2019 год составили 73,2 миллиарда долларов. В основном эти деньги пошли правительству Саудовкой Аравии, которой принадлежит 98% компании.
В декабре 2019 года акции Saudi Aramco начали торговаться на бирже. Производитель сразу же стал самой дорогой публичной компанией в мире. Рыночная стоимость Aramco достигла 1,88 триллиона долларов. Однако из-за обвала нефтяных цен ее акции упали на 29%, компания подешевела до 1,55 триллиона долларов.
Как отметила немецкая газета Zeit, саудовская госкомпания страдает из-за того, что не сумела договориться с Россией, отказавшейся еще больше ограничивать добычу из опасений потерять рынок.