Общество 08 декабря 2023, 15:34 Чеченское руководство российского завода Danone назвали «МВА без оружия» FT: новые чеченские боссы «Danone Россия» оказались профессиональными РИА «Новости»

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Занявшие руководящие посты в компании «Danone Россия» представители Чечни оказались показали хорошее управление, хотя оказались новичками в бизнесе. Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описали источники издания Financial Times.

Собеседники журналистов на условиях анонимности отметили, что новый владелец сохранил большую часть топ-менеджмента российского отделения французской компании, но также назначил трех своих представителей.

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По словам одного из собеседников, чеченские начальники ведут дело, как профессиональные бизнесмены, получившие образование MBA (магистратура делового администрирования).

«Работают тихо и без лишнего шума. Не вытаскивают оружие и тому подобное», — подчеркнул он.

Представитель компании добавил, что изначально топ-менеджеров напугало передача актива представителем Чечни, но сейчас вся эта паника ушла.

«Никто не говорил, что с ними плохо обращаются или чем-то их обидел», — добавил источник.

В продолжении работы производства заинтересован и головной офис компании, который не хочет, чтобы его актив обесценился.

По словам людей, знакомых с работой «Danone Россия», новое руководство сначала боялось испортить основной бизнес, поэтому действовало аккуратно, чтобы не нанести ущерб основным поставщикам молочной продукции. Сейчас они полностью включились в процесс и показали, что способны управлять крупными предприятиями.

Указ президента России о передаче российской «дочки» Danone в управление Росимуществом появился летом этого года. После стало известно, что производств возглавил заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Французский офис заявил, что внимательно изучит ситуацию и примет решение о мерах для защиты своих прав и обеспечения работы заводов.