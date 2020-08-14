Российские актеры и музыканты поддержали белорусский народ

Российские музыканты, актеры, режиссеры и продюсеры опубликовали открытое письмо, в котором обратились к мировому сообществу, журналистам и сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии. Они заявили, что искренне верят в право жителей республики на свободные выборы.

В письме, опубликованном в пятницу на сайте The Village, сказано, что голоса белорусов «были украдены» и их «лишили возможности быть услышанными». Люди искусства подчеркнули, что их ранят сообщения о применяемом насилии к протестантам. Они призвалиснять информационную блокаду, в которую «погрузили жителей страны».

«Необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи», — говорится в тексте.

Письмо подписали лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Иван Алексеев (Noize MC), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Максим Леонидов («Секрет»), группа «Комсомольск», Анастасия Иванова (Гречка), Кирилл Иванов («СБПЧ»), актеры Варвара Шмыкова, Леонид Бичевин, Филипп Авдеев, режиссеры Оксана Бычкова, Мадина Мустафина, Максим Диденко, Григорий Глянц и многие другие.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что за несколько дней протестных акций пострадал 121 милиционер. Было заведено более 90 уголовных дел.