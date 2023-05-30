Мир 30 мая 2023, 16:04 Российская семья протаранила шлагбаум, чтобы прорваться из Польши в Белоруссию RMF: семья россиян с тремя детьми прорвалась через границу Польши в Белоруссию

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Российская семья с тремя детьми на машине протаранила шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе, чтобы прорваться из Польши в Белоруссию. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По данным журналистов, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими номерами. Внутри находились мужчина, женщина и трое детей. При проверке выяснилось, что у взрослых и у одного ребенка российские паспорта, у остальных детей — шведские. Во время проверки документов водитель нажал на газ, снес шлагбаумы и проехал по противоавтомобильным ежам, пробив шины. Машина остановилась посреди пограничного моста. Женщине с детьми удалось попасть на территорию Белоруссии, мужчину задержали.

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«Он будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и нанесенные разрушения», — указано в сообщении польского радио.

Позже корреспонденты выяснили, что детям со шведскими паспортами запретили покидать территорию Швеции.

Польша запретила проезд для грузовиков из России и Белоруссии, границу закроют с 1 июня. Техника с российскими и белорусскими номерами не сможет пересечь польскую границу до особого распоряжения.