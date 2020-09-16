Российская разведка раскрыла роль США в протестах в Белоруссии

Российская разведка считает, что Запад, в частности Соединенные Штаты, играют важную роль в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — заявил глава СВР. Его процитировал ТАСС.

По словам Нарышкина, США в 2019–2020 годах направили 20 миллионов долларов на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии. По его сведениям, Запад начал готовить протесты в этой стране задолго до начала президентских выборов.

Нарышкин объяснил, что эти деньги ушли на подготовку активистов к проведению протестов, формирование пула блогеров и создание информационных аккаунтов в соцсетях. Нарышкин отметил, что отдельные люди проходили обучение за границей, в том числе в Литве, Польше, на Украине. Там с ними занимались «опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам».

Российская разведка также проинформировала о том, что США в несколько раз увеличили финансирование антиправительственных сил после обострения социально-политической ситуации в республике.

Глава СВР утверждает, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская находится под опекой Вашингтона. США представляют ее и других оппозиционеров как «народных лидеров».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Однако часть общества и оппозиция не верят официальным результатам голосования. Они считают, что они сфабрикованы. Лукашенко, в свою очередь, опровергает слухи о «нелегитимности выборов».