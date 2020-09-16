«Все это мифы». Лукашенко опроверг существование революционной ситуации в Белоруссии

Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, не являются для страны чем-то новым. Подобное государство переживало и раньше — ни о какой революции здесь речи не идет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с политическим активом страны. Слова главы государства привело агентство БелТА.

«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас», — подчеркнул он. В пример Лукашенко привел 90-е, когда «тысячи и тысячи людей выходили на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли».

Президент назвал выдумкой как якобы спонтанные протесты, так и «нелегитимность выборов» вместе с «вызреванием так называемой революционной ситуации».

«Все это мифы», — подчеркнул лидер Белоруссии. По его словам, развенчать их можно благодаря «глубинному анализу событий», которые произошли задолго до предвыборной кампании 2020 года.

Александр Лукашенко победил на выборах главы государства с результатом 80,1%. Оппозиция официальных итогов голосования не признала. По стране прокатилась волна протестов и беспорядков, начались забастовки на предприятиях.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская гарантировала Лукашенко безопасность, если он мирно уйдет из власти.