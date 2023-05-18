Мир 18 мая 2023, 09:11 Российская порноактриса Ева Элфи попала в список «Миротворца» после съемок в Крыму Российскую порноактрису Еву Элфи внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму Unsplash

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Порноактриса из России Юлия Романова, известная как Ева Элфи, оказалась включенной в базу данных сайта «Миротворец». Причиной стали съемки на территории Крыма в 2018 году, сообщил Telegram-канал «Двач».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке.

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На полуострове 21-летняя Элфи снималась в качестве обнаженной модели. Из России девушка уехала в 2022 году и с тех пор живет в Калифорнии. Уроженка Омска хотела стать журналисткой, но после выбрала другую карьеру. В ноябре 2020 года Элфи стала одной из самых популярных актрис на одном из известных порносайтов.

«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — написано в карточке Элфи.

Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем размещают данные об артистах, политиках и других медийный лицах из разных стран.

Ранее украинский «Миротворец» включил в свои «расстрельные списки» журналиста телеканала NBC за сюжет о Крыме. Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюх уверен, что существование этой интернет-площадки невозможно без поддержки властей Украины.