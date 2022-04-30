Российскую киберспортивную команду дисквалифицировали за символ Z

Российская киберспортивная команда Virtus܂pro дисквалифицирована и отстранена от участия в турнире по Dota 2. Об этом говорится в заявлении организаторов турнира Beyond the Summit (BTS).

«Команда Outsiders дисквалифицирована из регионального турнира плей-офф DPC EEU Tour 2. команда Mind Games получит победу за матч. Все будущие матчи, которые могли бы сыграть Outsiders, также аннулированы. Скоро мы поделимся обновленным расписанием», — сообщили BTS.

Россияне выступали на турнире под названием Outsiders. Игрок команды Иван Pure Москаленко во время игры нарисовал на мини-карте мышкой символ Z. Напарники попытались быстро закрасить ее, но организаторы и зрители заметили его.

После встречи коллектив Virtus܂pro выступил с заявлением об увольнении Москаленко из команды. Руководство клуба оценило действия игрока как наносящее ущерб отношениям команды с мировым киберспортивным сообществом, сообщил RТ.

«Клуб расторгает контракт с Иваном ‎Pure Москаленко за действия, которые не являются достойными профессионального игрока», — заявили Virtus܂prо.

Сам Москаленко в социальной сети написал, что просит прощения за произошедшее и извиняется перед всеми, кого мог оскорбить.

«Я стану умнее и сильнее, спасибо всем за поддержку. Я аполитичный человек. Спасибо Virtus܂prо, с вами приятно было работать», — сообщил он.

Символы Z и V стали известны после того, как во время специальной операции на Украине российские военные начали помечать ими свою бронетехнику.

Во многих европейских странах местное правительство негативно относится к этим латинским буквам в качестве символов. Например, в Германии случаями занимается полиция, а жителям Молдавии грозят крупные штрафы.