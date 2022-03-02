Политолог предположил, каким будет итог второго раунда переговоров РФ и Украины

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что второй этап переговоров между Россией и Украиной не покажет особых результатов. Об этом написал Life.

По словам политолога, Украина пытается выигрывать время для того, чтобы Россия замедлила военную операцию.

«Думаю, что если и продвинутся, то минимальным образом. Скорее всего, вообще никак. Украина пытается выигрывать время для того, чтобы Россия замедляла военную операцию, приостанавливала ее, действовала менее решительно, рассчитывала на то, что переговоры дадут какой-то эффект и можно будет ее сворачивать. Зеленский тянет время для того, чтобы Россия как можно сильнее устала, больше против нее ввели санкций, имелся больший медийный эффект за границей, началась тема о немедленном вступлении Украины в ЕС. Здесь очень много вариантов», — сказал эксперт.

Он также отметил, что российская сторона желает закончить спецоперацию настолько быстро, насколько это возможно.