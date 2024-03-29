Мир 29 марта 2024, 10:05 Российская авиация на Украине напугала Польшу Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности» авиации России на Украине РИА «Новости»

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Самолеты польской авиации подняли в небо из-за «активности» России на Украине. Об этом заявило оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума», — пояснили военные.

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Командование указало, что высокий уровень шума может наблюдаться в юго-восточной части страны. По данным польских военных, в ночь на 29 марта дальняя российская авиация стала особенно активна на Украине, она наносит ракетные удары. На фоне этого Польша обезопасила свое воздушное пространство, подытожили в командовании.

Утром на территории Украины объявили воздушную тревогу. В отдельных регионах сигнал тревоги звучал с ночи.