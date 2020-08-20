Пакистанец пытался изнасиловать несовершеннолетнюю в Турции

По предварительным данным, мужчина познакомился со своей жертвой по телефону. Позже он заманил ее к себе домой и попытался изнасиловать. Подростку удалось вырваться из рук злоумышленника и сбежать, написало ИА Nation News.

Позже друзья потерпевшей узнали о случившемся, выследили подозреваемого и избили его. Затем о нем стало известно другим жителям Стамбула, они также хотели отомстить обидчику. Однако в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов — они задержали пакистанца.