Происшествия 10 августа 2023, 15:38 Российская туристка погибла в Абхазии по дороге к озеру Рица Полиция Абхазии сообщила о гибели российской туристки в ДТП piqsels

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Туристка из России стала жертвой дорожного-транспортного происшествия, которое произошло на дороге к высокогорному озеру Рица. Об этом сообщили представители РОВД Гудаутского района республики, уточнил ТАСС.

В четверг, 10 августа, на 24-м километре дороги Бзыбь — озера Рица машина марки УАЗ перевернулась и вылетела на обочину.

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«В результате погибла туристка из России 1959 года рождения», — заявили в РОВД.

Как уточнил RT, погибшая приехала на отдых из Санкт-Петербурга. Известно, что еще четыре человека пострадали. Их госпитализировали в медучреждение города Гагра.

Смертельная авария произошла в начале этой недели, 8 августа, в Гагрском районе Абхазии. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате случившегося погибли 27-летняя девушка из Крыма и 66-летний местный житель.