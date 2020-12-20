Россиянина задержали в Испании по делу о хищении 900 тысяч евро

По данным издания, 56-летнего задержанного разыскивали в рамках дела о хищении 900 тысяч евро. По предварительной информации, экономическое преступление произошло, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.

Местные полицейские сообщили, что задержанный жил на Тенерифе вместе с одним родственником. Пока неизвестно, какая судьба ждет мужчину после задержания.

Несколько дней назад в Москве вынесли приговор юристу-международнику Якову Мельникову. Теперь его ждет четыре года тюрьмы колонии общего режима за хищение свыше 800 тысяч евро со счета Министерства финансов Нидерландов. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Суд также постановил наложить арест на денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль юриста. По данным следствия, заключенный похитил средства в 2012–2013 годах. На суде Мельников признал свое вину и раскаялся.