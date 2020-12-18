Юриста-международника отправили за решетку за крупное мошенничество

В Москве вынесли приговор юристу-международнику Якову Мельникову. Мужчину ждет четыре года лишения свободы за хищение крупной суммы у Министерства финансов Нидерландов.

Вердикт огласил Пресненский районный суд Москвы. Мельникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ФСБ. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что следователям вместе с коллегами из силового ведомства удалось установить обстоятельства хищения свыше 800 тысяч евро со счета Министерства финансов Нидерландов.

«Деньги причитались Российской Федерации как правопреемнику СССР и были внесены на счет в июле 1991 года на основании постановления кабинета министров в качестве членского взноса Минсвязи СССР при вступлении в международный консорциум спутниковой связи „Интелсат“», — рассказала Петренко.

Мельников похитил средства в 2012–2013 годах. Когда консорциум обанкротился, юрист предоставил в нидерландское ведомство документы, по которым Россия якобы передала ему право требования указанной суммы.

В пересчете на рубли предприимчивому россиянину досталось свыше 33 миллионов, уточнило РИА ФАН. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия и судебного разбирательства Мельников признал вину и раскаялся в содеянном. На денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль юриста наложили арест на общую сумму более 13 миллионов рублей и свыше 317 тысяч долларов США. Ему самому предстоит провести в колонии четыре года.