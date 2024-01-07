Мир 07 января 2024, 18:24 Россиянина в Шотландии затравили из-за поддержки СВО Студент Комаров рассказал о травле в Университете Эдинбурга за поддержку СВО LWYang / Википедия

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Студент Андрей Комаров проходит обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии. Россиянин рассказал РИА «Новости» о травле со стороны других учащихся из-за его поддержки специальной военной операции на Украине.

По словам мужчины, организатором травли как в реальной жизни, так и в Сети стало украинское сообщество вуза.

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«Например, [глава сообщества] утверждала, что я ненавижу геев или призываю к насилию. В итоге сообщество обратилось в вуз с требованием „удалить“ меня из университета, поскольку я и студенты с похожим на мое мнением — это опасность для украинцев», — сказал он.

Кроме того, в марте 2023 года Комаров баллотировался на должность главы одного из сообществ учебных школ. По его словам, в ходе предвыборной кампании некоторые обучающиеся срывали плакаты и портили их. Большинство участников травли были студентами с Украины или поддерживающими их.

Россиянин отметил, что руководство университета не реагировало на сложившуюся ситуацию, несмотря на то что интернет-травля по местным законам считается преступлением.

Ранее в Дании дирекция школы и власти города Хельсингер защитили учительницу русского происхождения после того, как ей устроили травлю украинские дети.