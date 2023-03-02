Мир 02 марта 2023, 05:24 Учительницу с русскими корнями защитили от нападок украинцев в Дании TV2: в Дании отказали украинцам в требовании уволить из школы русскую учительницу Pxhere

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В Дании дирекция школы и руководство города Хельсингер защитили учительницу русского происхождения после того, как ей устроили травлю украинские дети и их родители. Об этом сообщил телеканал TV2.

Все началось в начале февраля. Как принято в Дании, занятия в так называемых приемных классах проводят два преподавателя одновременно. На проведение таких уроков в школе Хельсингера поставили датско-русскую и датскую учительниц. Узнав национальность одного из педагогов, два украинских ребенка сначала начали грубо себя вести, писать в адрес учителя оскорбления на украинском языке, а после этого стали срывать уроки, распевая гимн Украины.

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Учителя отправились к руководству школы, причем инициатива шла именно от датского преподавателя. Завуч школы отчитала детей, а также разослала родителям всех учеников класса сообщение с требованием прекратить травлю учителя.

Но такая позиция школы не понравилась троим родителям-украинцам. Они потребовали уволить датско-русского учителя, а их детям поставить другого. В конце февраля на урок к этому преподавателю ворвались двое украинцев. Они попытались повесить флаг своей страны, но в ситуацию и здесь вмешался датский педагог. Услышав отказ снять флаг, учительница сорвала его и снова обратилась к завучу. Руководство школы попыталось объяснить ученикам, что в учебном заведении «принят нейтралитет».

После произошедшего ученики закрылись в туалете, где «плакали и громко разговаривали по телефону». У нескольких учителей произошел нервный срыв. По мнению детей, если в школе работает русский преподаватель, значит учебное заведение поддерживает Россию. Сама учительница при этом живет в Дании 30 лет, имеет местное гражданство и уже много лет работает в школе.

Ситуация накалилась до такой степени, что вмешаться пришлось мэру Хельсингера Бенедикте Кьер. Она заявила о желании матерей учеников уволить учителя, и добавила, что «в Дании так не поступают».

«Мы не увольняем людей по национальному признаку», — заявила градоначальница.