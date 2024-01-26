Мир 26 января 2024, 00:16 Россиянина осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве Россиянина в США приговорили к 64 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве Freepik

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Суд в Америке приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам заключения по статье о кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения», — сказано в опубликованном постановлении.

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Дунаева арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку. По данным США, в период с ноября 2015-го по август 2020 года мужчина занимался хищением финансовых средств и конфиденциальных данных. Помимо этого, он вел деятельность внутри транснациональной преступной организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. Приложение заразило миллионы компьютеров по всему миру.

Ранее россиянина Владислава Клюшина в Бостоне приговорили к девяти годам тюрьмы. Его тоже признали виновным в кибермошенничестве.