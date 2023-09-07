Криминал 07 сентября 2023, 18:19 Россиянина Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США за кибермошенничество ТАСС: суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам за кибермошенничество Wesley Tingey / Unsplash

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Суд в Бостоне приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы», — огласила вердикт судья Пэтти Сэрис.

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Прокуратура просила отправить Клюшина в тюрьму на 14 лет. Защита предлагала наказать россиянина тремя годами в неволе и зачесть 2,5 года, которые он провел под стражей во время суда. После того как Клюшин отсидит срок, его депортируют из США.

Гражданина РФ обвинили в преступном сговоре для незаконного доступа к компьютерам, в мошенничестве с электронными средствами и в нарушении других статей. Признавать вину россиянин отказался. Он не пошел на сделку со следствием и рассчитывал на оправдательный приговор.

По делу Клюшина проходят еще четверо россиян: Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Американские власти объявили их в розыск.