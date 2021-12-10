Двух обвиняемых в преступлениях россиян экстрадировали из Испании

В Россию из Испании экстрадированы предполагаемый организатор преступного сообщества и адвокат, который обвиняется в получении многомиллионной взятки. Об этом рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию граждан РФ Валерия К. и Алексея П.

Коваленко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В ходе предварительного расследования установлено, что Валерий К. в 2016 года создал и в после руководил преступным сообществом, участники которого похищали деньги людей под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки (БАДы). Потерпевшим был причинен ущерб на сумму не меньше 55 миллионов рублей.

Валерия К. объявили в международный розыск в мае 2020 года по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Алексей П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2011 по 2013 года в Уфе он совместно с другими лицами получил от гендиректора ООО «Группа компаний СУ-10» Валерия М. взятку в размере 140 миллионов рублей. Деньги предавались, в частности, для заключения договора аренды земельных участков, которые находились в федеральной собственности.

Алексей П. был объявлен в международный розыск в сентябре 2016 года. В декабре того же года Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче из Испании. Решение об экстрадиции было принято в 2017 году, но Алексей П. скрылся. Повторно его задержали в начале 2021 года.

Оба экстрадированных подозреваемых в сопровождении спецконвоя будут доставлены в Москву.