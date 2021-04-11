Россиянин Сергей Дубинский, проходивший по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, не знал о произошедшем в течение нескольких часов после ЧП. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, рассказали журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS).

«Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng», — рассказал журналист в эфире передачи Nieuwsuur.

Аудиокассеты с записанными телефонами разговорами относятся к июлю и августу 2014 года. Запись беседы Дубинского была сделана спецслужбами Украины. Вещательная корпорация со ссылкой на данные Совместной следственной группы (JIT) сообщила, что записи являются подлинными.

Обвинение считает Сергея Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) ДНР. Дубинский ранее рассказал, что голландские журналисты предлагали ему деньги за «правдивый рассказ» об авиакатастрофе.

В июле 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек — все погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако они заявили, что не имеют такого оружия, которое могло бы сбить самолет на большой высоте.

Следствие Нидерладндов утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.