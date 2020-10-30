Подозреваемому по делу MH17 предлагали 50 тысяч евро за «правдивый рассказ» о катастрофе

Голландские журналисты предлагали деньги одному из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянину Сергею Дубинскому. От него журналисты хотели услышать «правдивый рассказ» об авиакатастрофе.

Об этом Дубинский рассказал в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

«Меня уже достали после начала судебного процесса журналисты, и наши, и иностранные… Буквально через две недели после начала судебного процесса у меня звонок в домофон: «Здравствуйте (с акцентом), мы хотим взять у вас интервью По его словам, журналисты представились государственным каналом Нидерландов», — сказал молодой человек.

Дубинский отметил, что он отказался давать голландцам интервью.

«Они спросили: „Почему?“. Я говорю: „Потому что у нас демократическая страна… хочу, даю интервью, не хочу — не даю“. „Мы хотели предложить вам за правдивый рассказ о ‚Боинге‘ 50 тысяч евро“. Я говорю: „Вы знаете, я более 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает“», — рассказал Дубинский.

Boeing 777, летевший в июле 2014 года рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Следствие по этому делу затянулось уже больше чем на шесть лет.

Ранее в октябре Россия вышла из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского лайнера. В МИД напомнили, что Нидерланды подали жалобу на Россию в ЕСЧП в июле в связи с крушением MH17. После этого решения российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов.