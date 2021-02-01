Россиянин потерял доступ к $1,5 млрд из-за санкций США

«Воспользоваться ими (замороженными деньгами — прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе», — заявил Вексельберг.

Собеседник издания возмутился и добавил, что для него такая позиция американского Минфина стала откровением. По словам владельца группы компаний «Ренова», минувшим летом он принял участие в большой онлайн-конференции по вопросам благотворительности.

После мероприятия он, находясь под впечатлением от громких слов о необходимости объединиться, написал письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он рассказал, что хочет помочь европейцам в сложившейся ситуации, и попросил помочь с американским Минфином. Вексельберг добавил, что ему ответил кто-то из ее секретариата. Предпринимателю объяснили, что помогать людям надо, но санкции в этом вопросе ни при чем.

Ранее стало известно, что состояние Виктора Вексельберга в январе увеличилось на 126 миллионов долларов и составило 16,2 миллиарда.