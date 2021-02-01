Январь увеличил состояние богатейших россиян на 1,37 миллиарда долларов

Суммарное состояние богатейших россиян в течение января стало больше на 1,37 миллиарда долларов.

Суммарное состояние богатейших россиян в течение января стало больше на 1,37 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывался на основании общей стоимости акций компаний, где миллиардеры имеют доли. Где-то расчет велся иначе и применялось соотношение капитализации компании к EBITDA либо цены акции к прибыли на акцию. Данный рейтинг BBI состоит из списка 500 наиболее богатых людей, где числятся 23 россиянина.

Состояние одного из владельцев «Норникеля», Владимира Потанина, за январь возросло на 704 миллиона долларов и преодолело отметку в 30 миллиардов. На данный момент он является богатейшим российским бизнесменом.

Состояние другого не менее обеспеченного россиянина, Леонида Михельсона, совладельца «Новатэка», показало за январский период снижение на 403 миллиона, однако он по-прежнему остается на второй строчке с суммой 24,4 миллиарда.

Вслед за ними расположился владелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 24,2 миллиарда. Его капитал увеличился за январь на 358 миллионов долларов.

На четвертом месте расположился владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей доход упал на 994 миллиона долларов и зафиксировался на сумме 22,1 миллиарда. Следом за ним можно заметить Алишера Усманова («Металлоинвест», «МегаФон»), чье состояние также уменьшилось за январский период на 69 миллионов и составило 21 миллиард в долларовом эквиваленте.

Шестое место занял Роман Абрамович с фирмой Evraz. Его финансовые возможности снизились на 126 миллионов, что дало окончательную цифру 18,3 миллиарда долларов в списке рейтинга. За ним расположился бенефициар «Еврохима» и СУЭк Андрей Мельниченко с цифрой 18,1 миллиарда, его состояние при этом выросло на 25,4 миллиона. Восьмое место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, прибавивший 672 миллиона к своему общему состоянию, и теперь его денежные запасы оцениваются в 18 миллиардов долларов.

На предпоследнем в десятке месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Состояние бизнесмена стало меньше на 145 миллионов долларов, что дало в конечном счете 16,5 миллиарда. Последним стал владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, который смог прибавить к своему состоянию 126 миллионов долларов, увеличив конечную цифру до 16,2 миллиарда.