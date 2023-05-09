Мир 09 мая 2023, 05:26 Россиянин погиб в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля Минздрав Палестины: россиянин погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела Pxhere

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Россиянин погиб в результате обстрела армии обороны Израиля сектора Газа. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — привело агентство слова своего собеседника.

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По словам соседа и друга погибшего, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван». Как добавил мужчина, россиянин погиб вместе с женой и с сыном.

Абу Хасван занимал в секторе Газа должность главы медицинского учреждения. Оно специализировалось на физиотерапии, а также на медицинской реабилитации.

Как ранее сообщал палестинский минздрав, в результате израильского обстрела погибли девять человек. Еще несколько человек пострадали. Как заявил представитель МВД Палестины, ведомство следит за развитием ситуации.