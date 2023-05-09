Мир 09 мая 2023, 04:41 Девять человек погибли в секторе Газа после израильского обстрела Минздрав Палестины сообщил о гибели девяти человек в секторе Газа в результате обстрела РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девять человек погибли под утро вторника, 9 мая, в сектора Газа в результате израильского обстрела. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

«Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете, и несколько человек пострадали в результате израильского обстрела сектора Газа», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа были нанесены израильской армией. При этом Армия обороны страны сообщила в Telegram, что ведет обстрелы исключительно по целям движения «Исламский джихад»*.

Представитель МВД Палестины сообщил, что ведомство следит за развитием ситуации.

Накануне ВВС Израиля также нанесли удары по объектам в секторе Газа. Это стало ответом на удар по территории Израиля 2 мая. Тогда палестинские радикалы выпустили по стране 22 ракеты, четыре из которых были перехвачены системой ПВО.

Ранее сообщалось, что израильские истребители ударили по военному комплексу одной из дивизий армии Сирии, а также ее радиолокационным системам и артиллерийским позициям.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.