Мир 07 января 2024, 16:27 Россиянин погиб в аварии на Шри-Ланке Россиянин погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке Harry Laub / Global Look Press

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Гражданин России погиб в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на Шри-Ланке. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на пресс-службу полиции острова.

«Гражданин России в возрасте 42 лет скончался в результате аварии прошлой ночью на Южной скоростной автомагистрали», — сообщили в ведомстве.

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В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную сторону движения, где столкнулся с грузовиком.

Россиянин находился в передней части автобуса. Его доставили в больницу Карапития, где мужчина умер от полученных травм.

«Также пострадала еще одна пара, которая находилась в передней части автобуса. Сейчас они получают необходимое лечение в больнице», — добавили в полиции.

Водитель автобуса выжил, его задержали и доставили в полицейский участок, правоохранители начали расследование.

По информации Telegram-канала Mash, погибшим стал 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии. Тело мужчины хотят кремировать на острове, однако для этого необходимо получить нужные разрешения. Если не получится — его отправят в Россию.

Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде, когда их машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.