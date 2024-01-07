07 января 2024, 16:27
Россиянин погиб в аварии на Шри-Ланке
Россиянин погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке
Гражданин России погиб в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на Шри-Ланке. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на пресс-службу полиции острова.
«Гражданин России в возрасте 42 лет скончался в результате аварии прошлой ночью на Южной скоростной автомагистрали», — сообщили в ведомстве.
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В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную сторону движения, где столкнулся с грузовиком.
Россиянин находился в передней части автобуса. Его доставили в больницу Карапития, где мужчина умер от полученных травм.
«Также пострадала еще одна пара, которая находилась в передней части автобуса. Сейчас они получают необходимое лечение в больнице», — добавили в полиции.
Водитель автобуса выжил, его задержали и доставили в полицейский участок, правоохранители начали расследование.
По информации Telegram-канала Mash, погибшим стал 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии. Тело мужчины хотят кремировать на острове, однако для этого необходимо получить нужные разрешения. Если не получится — его отправят в Россию.
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде, когда их машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.
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