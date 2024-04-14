Мир 14 апреля 2024, 11:39 Россиянин оказался на захваченном Ираном израильском контейнеровозе Гражданин России оказался на борту захваченного Ираном контейнеровоза Израиля Unsplash

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На борту захваченного иранскими военными израильского контейнеровоза в Ормузском проливе оказался российский гражданин. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Иране.

«В целях оказания необходимого консульского содействия находимся в постоянном контакте с местными властями на предмет установления всех деталей нахождения российского гражданина Колчанова Т.С. на борту морского судна Aries», — заявили в дипломатическом представительстве.

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В посольстве добавили, что поддерживают прямую связь с родственниками соотечественника.

О захвате израильского коммерческого судна MSC Aries в Ормузском проливе стало известно в субботу, 13 апреля. СМИ сообщали, что на борт контейнеровоза с вертолета десантировались иранские военные и установили над ним контроль. После этого судно доставили в иранские территориальные воды.