Тысячи россиян оказались в зарубежных тюрьмах. Туда можно попасть даже по безобидным причинам

Больше девяти тысяч россиян находятся в тюрьмах за рубежом. В некоторых странах угодить за решетку очень легко, если не знать специфику местных законов. В ряде случаев помощи можно попросить у дипломатов. Но есть и такие ситуации, когда придется ответить по всей строгости закона.

В зарубежных тюрьмах, по данным уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева, сидят порядка девяти тысяч россиян. Больше половины из них пока не осуждены, а лишь подозреваются в совершении преступлений.

Эти цифры неточны, поскольку многие страны не делятся статистикой об отбывающих наказание иностранцах. По словам юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, к известным девяти тысячам можно смело прибавить еще порядка полумиллиона россиян.

Закон и беспорядок

Больше всего, по данным МИД, российских заключенных в США, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Польше, Франции и Германии. В этих странах, по мнению заместителя председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрия Давыденко, в большинстве случаев за решеткой оказываются не туристы, а постоянно живущие на территории этих стран россияне или же те, кто часто бывает там, например, по вопросам бизнеса.

Туристы рискуют попасть под статью в таких странах, как Таиланд, Индия, а также там, где государственной религией является ислам. Именно в этих местах проще всего случайно нарушить закон по незнанию, хотя организованных туристов обычно предупреждают о возможных опасностях.

В странах Юго-Восточной Азии, по мнению Эдуарда Шалоносова, к туристам часто относятся как к источнику легких денег, причем не только в законном смысле. Нередко местные жители бросаются под колеса машин, за рулем которых сидят туристы, чтобы получить деньги. Если же средств нет или турист отказывается, ему может грозить уголовное дело. Чтобы избежать таких ситуаций, Шалоносов посоветовал всегда пользоваться видеорегистратором.

Очень часто бывают подставы, когда требуют денег, а если денег нет — тюрьма. Эти преступления превалируют всегда Эдуард Шалоносов.

Нередко в Таиланде девушки легкого поведения заявляют на туристов, воспользовавшихся их услугами, объявляя их насильниками. В таких ситуациях может помочь сотрудник консульства, если обвинения незаконны. Однако нужно иметь в виду, что хотя дипломаты и держат на контроле уголовные дела в отношении россиян, подробно следить за каждым возможности у них нет.

В тюрьму по глупости

Часто российские туристы попадают под статью из-за незнания правил, связанных с религиозной этикой в стране или с культом правителя, рассказал председатель правовой комиссии Союза туриндустрии Георгий Мохов. Так, в Таиланде можно получить срок за порчу денег, так как на них есть изображение правящего монарха, по отношению к которому любое проявление неуважения карается по закону.

«Иногда бывают очень простые вещи, например, нельзя сидеть ногами в сторону Будды в странах Азиатского региона», — отметил он.

Туристам просто нужно быть более осмотрительными. Стоит изучить хотя бы элементарные правила поведения в стране, в которую вы едете Георгий Мохов.

Нелепый, но очень серьезный случай, связанный как раз с незнанием местных законов, произошел в 2020 году. Тогда компания друзей-зоологов отправилась на Шри-Ланку. Для ростовчанина Александра Игнатенко отпуск закончился печально: его задержали местные правоохранители за то, что он собирал и изучал жуков на священной земле. Оказалось, что это запрещено законом страны.

За свое увлечение Игнатенко грозит 40 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Компанию отправили в тюрьму еще до судебных разбирательств, переводчика и консула вызвать удалось далеко не сразу. Более того, у ученого из-за острой еды, в которой он однажды и вовсе обнаружил крысиный помет, открылась язва желудка.

Десятки российских коллег зоолога просили МИД подключиться к разбирательствам и помочь Игнатенко. Он до сих пор находится на Шри-Ланке, периодически перемещаясь между тюрьмой и больницей из-за проблем со здоровьем. «Интерфакс» писал, что у семей заканчиваются деньги на лечение и адвокатов, суд все еще продолжается, а молодых людей по-прежнему держат в тяжелых условиях.

Порядок действий

Как объяснил «360» Эдуард Шалоносов, первое, что нужно сделать в случае проблем с законом, — сообщить о произошедшем и о своем местонахождении либо тем, с кем вы отдыхаете, чтобы они сообщили турагенту, либо самостоятельно напрямую связаться с ним.

«Каждый подозреваемый имеет право на один телефонный звонок и дозвон. Часто бывают злоупотребления: турист не дозвонился, значит исчерпал свое право. Но звонок — это когда люди разговаривают, причем не одну минуту, не две и не три, а необходимое время», — подчеркнул юрист.

Дальше о произошедшем должны сообщить туроператору и страховой компании, а также в консульство. Дмитрий Давыденко отметил, что дипломатов в известность поставит и полиция, но сделать это самим тоже будет не лишним. Также сразу стоит начать искать адвоката, потому что его услуги не всегда включены в страховку.

«Как правило, звонок совершается на громкой связи, чтобы исключить действия со стороны подозреваемого по сокрытию следов либо улик, связанных с совершенным правонарушением. Преступление считается либо с момента заведения уголовного дела, либо с момента вынесения рапорта о привлечении к ответственности», — пояснил Шалоносов.

Георгий Мохов добавил, что общие правила достаточно просты, но помнить о них крайне важно.

[Следует] не подписывать документы на иностранном языке, которые вы не можете прочитать, по возможности требовать присутствия переводчика и представителей консульской службы или посольства, вести себя осмотрительно, не вступать в перепалки и потасовки с представителями полиции Георгий Мохов.

При этом Мохов подчеркнул, что консульские службы не обязаны заниматься ни переводом, ни юридическими консультациями, а выступать в роли защитников и вовсе не имеют права. Они лишь могут поинтересоваться, не нарушаются ли права гражданина, и оказать помощь, если такие проблемы есть.