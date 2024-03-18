18 марта 2024, 20:37
Россияне сплотились вокруг Путина из-за давления Запада
Журналист Эскобар: из-за давления Запада общество в РФ сплотилось вокруг Путина
Россияне объединились вокруг президента Владимира Путина перед угрозой Запада. Об этом в интервью обозревателю Дэнни Хайфону на его YouTube-канале заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.
«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — отметил бразилец.
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Путин смог сплотить страну против угрозы Запада, заметил Эскобар. США и Европа теряют влияние в мире, пытаясь подавить Россию. Журналист допустил, что страна демилитаризует не только Украину, но и НАТО, который снабжает ВСУ вооружением.
На руку России сыграли и угрозы президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину войска. Этим он «оказал огромную услугу» Путину, считают во Франции.
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