Мир 18 марта 2024, 05:01 «Оказал услугу». Стало известно, как Макрон помог Путину Французский депутат Бомпар: Макрон, угрожая России, помог Путину РИА «Новости»

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину сыграли на руку России. Такое мнение выразил лидер фракции «Непокорившаяся Франция» во французском парламенте Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.

Бомпар заявил, что слова Макрона были сказаны с целью дезориентировать Россию и создать «стратегическую двусмысленность». Но все пошло не по плану, так как руководители стран Евросоюза и НАТО поспешили опровергнуть французского лидера. Это привело к фактическому устранению «стратегической двусмысленности» — стало понятно, что вопрос отправки войск на Украину в странах Европы не стоит.

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«И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу», — заключил депутат.

В конце февраля Макрон заявил, что отдельные страны Европы могут отправить своих войска на Украину на основе двусторонних договоров со страной. Впрочем, главы других стран Евросоюза поспешили опровергнуть слова французского лидера.