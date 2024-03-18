18 марта 2024, 05:01
«Оказал услугу». Стало известно, как Макрон помог Путину
Французский депутат Бомпар: Макрон, угрожая России, помог Путину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину сыграли на руку России. Такое мнение выразил лидер фракции «Непокорившаяся Франция» во французском парламенте Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.
Бомпар заявил, что слова Макрона были сказаны с целью дезориентировать Россию и создать «стратегическую двусмысленность». Но все пошло не по плану, так как руководители стран Евросоюза и НАТО поспешили опровергнуть французского лидера. Это привело к фактическому устранению «стратегической двусмысленности» — стало понятно, что вопрос отправки войск на Украину в странах Европы не стоит.
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«И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу», — заключил депутат.
В конце февраля Макрон заявил, что отдельные страны Европы могут отправить своих войска на Украину на основе двусторонних договоров со страной. Впрочем, главы других стран Евросоюза поспешили опровергнуть слова французского лидера.
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