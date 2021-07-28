В этом году россияне для удаленной работы все чаще стали выбирать Арабские эмираты, Грузию, Турцию, Германию, Хорватию, Болгарию, Чехию и Кубу. Популярностью пользуются и безвизовые страны и те, где нужно специальные документы. В некоторых государствах для удаленщиков ввели особые визы.

Об этом газете «Известия» сообщили в туристическом сервисе «Купибилет». Наибольшей популярностью у удаленщиков пользуются ОАЭ. В сравнению с 2019 годом, количество проданных авиабилетов выросло на 28%. По сравнению с минувшим годом — в девять раз. Средняя стоимость билетов в Эмираты при этом выросла с 14 до почти 30 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом.

Россияне могут находиться в Дубае без визы 30 дней. Для более долгого пребывание нужно заключить рабочий контракт на год с минимальной зарплатой пять тысяч долларов в месяц (368 тысяч рублей). Тогда выдается Dubai Remote Work Nomad Visa.

Абсолютным лидером у россиян, по данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, является Турция. В стране без визы можно находиться 60 дней. Общая продолжительность пребывания россиян в Турции за полгода не может превышать 90 дней.

Чаще всего билет в один конец продаются также в Грузию, Хорватию, Болгарию и на Кубу. Популярность Грузии подтвердили и в «Купибилет» и в Aviasales. Билет в республику с 2020 года подорожал на треть и стоит сейчас 21 тысячу рублей.

В «Купибилет» отметили востребованность у российских удаленщиков Германии и Чехии. Популярность билетов в ФРГ выросла на 76% до среднего чека в 19,6 тысяч рублей. Власти страны внедрили особый тип визы Freiberufler Visa. Она дает право иностранцам фрилансерам оформить вид на жительство на срок от трех месяцев до трех лет. Но нужно подтвердить заработок не менее девяти тысяч евро (784 тысячи рублей), знать язык, платить налоги, иметь фиксированное место жительства и работать с местными клиентами.

Чехия на год предлагает фрилансерам визу Zivno сроком на год. Чтобы ее оформить придется предоставить годовой договор аренды жилья, иметь банковский счет от 5587 евро (487 тысяч рублей), платить налоги на сумму не меньше 80 долларов (5,9 тысяч рублей). Авиабилеты в Чехию стоят в среднем 24,6 тысяч рублей.

Власти столиц обязали вакцинировать от общих 60% сотрудников и тех, кто работает удаленно и самозанятых. Есть условие — они должны находиться в Москве.