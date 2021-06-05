Россияне переплыли пограничную реку ради отдыха в Одессе

Двое россиян переплыли пограничную реку Ворскла ради отдыха в Одессе. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

У нарушителей при себе были только рюкзак с личными вещами и права. Одному из россиян 39 лет, другому 41 год. Они рассказали, что хотели отдохнуть на море, закон обошли из-за введенного карантина.

Пограничный патруль Украины задержал мужчин. Обоим грозит административная ответственность, также им запретят въезд в страну. Причем в 2019 году одному из них уже запрещали въезд на три года из-за нарушения украинского законодательства. По этой причине теперь ему нельзя пересекать госграницу в течение 10 лет. Второму нарушителю запретили приезжать на Украину в ближайшие пять лет.

Ранее пограничники Украины не пустили в страну заслуженную артистку России, которая прилетела из Минска. Причина — ее частные визиты в Крым весной 2020 года. В Киев же она прибыла для съемок в кино.