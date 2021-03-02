Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину

Пограничники Украины не пустили в страну прибывшую из Минска заслуженную артистку России. Причиной стали ее визиты в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Актрису задержали в аэропорту Борисполь. В ходе беседы она рассказала, что в Крым ездила с частным визитом весной 2020 года. Прилетела она туда на самолете.

В Киев она прилетела для съемок в кино. Но пограничники нашли в ее действиях нарушение порядка въезда на «временно оккупированные территории». Пограничники запретили актрисе въезд на территорию Украины на три года и отправили ее обратно в Минск.

Имени заслуженной артистки России ведомство не назвало. Но, судя по голосу на видео с допроса, речь идет о Розе Хайруллиной.

На опубликованных кадрах видно, что лицо женщины размыли. Но голос очень похож на известный по ролям в сериалах «Содержанки» и «Зулейха открывает глаза» голос российской актрисы Розы Хайруллиной.