Россияне не пострадали в аварии с автобусом во Франции

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции. Информацию опубликовало в Fасеbооk посольство России во Франции.

«По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет», — заявили в диппредставительстве.

Автобус компании Flixbus перевернулся на трассе в департаменте Сомма вблизи коммуны Перон во Франции вечером 3 ноября. В салоне сидели 32 пассажира и водитель. Среди них россияне, французы, испанцы, австралийцы, американцы и ирландцы. Пострадали 29 человек, четырех тяжело раненых отвезли в университетскую больницу Амьена.

Автобус направлялся из Парижа в Лондон. По предварительной информации, водитель потерял управление на мокрой дороге, автобус врезался в ограждение и опрокинулся.