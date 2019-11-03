СМИ: автобус с россиянами перевернулся во Франции

По данным сайта, в автобусе находились 33 человека, включая водителя. Помимо россиян в автобусе ехали французы, испанцы и ирландцы. Всего в аварии пострадали 29 человек. Четырех тяжело раненых доставили в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии.

ДТП произошло о французском департаменте Сомма вблизи коммуны Перон.

Автобус ехал из Парижа в Лондон. По предварительным данным, водитель потерял управление на мокрой дороге, автобус ударился об ограждение и перевернулся. О состоянии россиян, а также о точном количестве соотечественников в автобусе информации пока нет.