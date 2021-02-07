Тела 10 погибших нашли на севере Индии после схода ледника

По данным агентства, стихия повредила две строящиеся электростанции. Там на момент схода лавины находились примерно 120 человек. При этом 20 работников оказались запертыми внутри туннеля на одной из плотин. Сейчас спасатели пытаются вызволить их.

Три военных вертолета переброшено в округ Чамоли, где сошел ледник. Власти направили более 600 военнослужащих в район ЧП. Туда едет и несколько бригад спасателей.

На данный момент более 150 человек считаются пропавшими без вести. Сошедший ледник вызвал наводнение в реках Алакнанда и Дхаулиганга.