Россиянам с 1 сентября разрешат въезд в Молдавию

С 1 сентября Молдавия снимет запрет на въезд в республику граждан России и некоторых других стран. Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения продлевался Минздравом уже четыре раза.

Пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки сообщила ТАСС, что Россия не вошла в «красный писок», опубликованный министерством здравоохранения. В него вошли государства со сложной эпидемической ситуацией.

В перечень попали соседние Украина и Румыния, Армения, Испания, Израиль, Франция, Казахстан и некоторые другие страны. Список обновляется каждый две недели.

Граждане республики, приехавшие из стран, вошедших в «красный список», должны отбывать 14-лневный карантин.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Молдавии были инфицированы 35904 человека. Это примерно 1% населения.

Польша может открыть авиасообщение с Россией 2 сентября.