Россиянам с 1 сентября разрешат въезд в Молдавию
С 1 сентября Молдавия снимет запрет на въезд в республику граждан России и некоторых других стран. Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения продлевался Минздравом уже четыре раза.
Пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки сообщила ТАСС, что Россия не вошла в «красный писок», опубликованный министерством здравоохранения. В него вошли государства со сложной эпидемической ситуацией.
В перечень попали соседние Украина и Румыния, Армения, Испания, Израиль, Франция, Казахстан и некоторые другие страны. Список обновляется каждый две недели.
Граждане республики, приехавшие из стран, вошедших в «красный список», должны отбывать 14-лневный карантин.
С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Молдавии были инфицированы 35904 человека. Это примерно 1% населения.
Польша может открыть авиасообщение с Россией 2 сентября.