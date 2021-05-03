Россиянам посоветовали срочно покинуть Непал, который с 6 мая закроет небо

Власти Непала с понедельника приостановили все внутренние перелеты, а с четверга прекратят международное авиасообщение. Посол РФ в Непале Алексей Новиков призвал россиян, находящихся в этой стране, срочно покинуть ее. Об этом сообщил ТАСС.

Ситуация с ковидом в Непале резко ухудшилась. Власти гималайской страны 1 мая сообщили о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом, когда за сутки выявили свыше 5700 инфицированных. Еще в начале марта в Непале регистрировали менее 50 случаев заражений за сутки, но к концу месяца заболеваемость начала расти. Сейчас в стране вторая волна ковида.

Непальские больницы не справляются с притоком заболевших, испытывают недостаток свободных коек, нехватку оборудования и лекарств. Посольство РФ призвало россиян, планировавших поездки в Непал, перенести их на более позднее время, а всем, кто сейчас находится в этой стране, срочно покинуть ее.

Правительство Непала пока не объявило сроки, на которые приостановят полеты.

Болгария ранее объявила об открытии границ для россиян, привившихся «Спутником V».