Болгария открыла границы для россиян, привитых «Спутником V»

Россияне, привитые «Спутником V», смогут отдохнуть в Болгарии. 1 мая в этой стране начинается туристический сезон.

«С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон. В список вакцин, одобренных болгарским Министерством здравоохранения, включена и российская вакцина „Спутник V“, что позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершенной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны», — сказала исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова в интервью ТАСС.

В Болгарию, кроме того, пустят туристов с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом со сроком не более 48 часов. Также отдохнуть могут те, кто переболел ковидом не более чем полгода назад.

Для поездки в Болгарию нужна виза. Николова отметила, что консульские службы и визовые центры возобновят работу 5 мая, после пасхальных праздников.

Пока же страны согласовывают регулярные и чартерные полеты. Николова выразила мнение, что возобновление авиасообщения приведет к тому, что не только россияне смогут посещать Болгарию, но и туристы с Балкан отправятся в РФ.