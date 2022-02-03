Политолог: Украина может ограничить выезд военнообязанных из страны

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский допустил, что Украина может ограничить выезд из страны военнообязанных граждан и ввести ограничения для въезда иностранцев. Однако пока официальных заявлений об этом не было.

«У меня такой информации нет. Я допускаю, что такое может быть, учитывая, что американцы только сегодня заявили, что не будут использовать термин „неизбежное вторжение“. А до сих пор они оказывали давление, значит, Украина должна была предпринять все необходимые меры», — пояснил политолог в беседе с «360».

Погребинский напомнил, что США вывозили с Украины семьи своих дипломатов. На фоне этого, по его словам, украинские власти должны были предпринять предусмотренные законом меры подготовки к войне.

«Среди этих мер есть и такая. Поэтому это не исключено», — заключил эксперт.

О том, что Госпогранслужба Украины распорядилась ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин от 18 до 45 лет, сегодня заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, данные об этом представила разведка ДНР.

«2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — говорится в заявлении Басурина, опубликованном на официальном сайте Народной милиции ДНР.

По данным Басурина, в качестве причин отказа в выезде из страны пограничникам сказали называть отсутствие в базе данных сведений о визах, наличие в производстве административных дел, неуплату алиментов или неурегулированные имущественные споры.

Помимо этого, на украинской границе введен ряд новых ограничений на въезд иностранцев, не имеющих весомых причин для посещения Украины, добавил он.