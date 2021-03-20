Россиянам объяснили сложные названия вулканов Исландии

Все названия исландских вулканов — это не просто не выговариваемое сочетание букв. Их можно перевести. Например, Эйяфьядлайекюдль значит «ледник островных гор». Все исландские топонимы со смыслом.

«Все топонимы, практически, они значимы. Как в немецком, так и в скандинавских языках, основной способ образования слов — это словосложение. Очень много сложных слов. [В названии Эйяфьядлайекюдль] есть „йокюдль“ — „снег“, есть „эй“ — родительный падеж слова „остров“ и „фьядль“ — это „гора“. Получается „ледник островных гор“, вот так», — рассказала «360» преподаватель исландского языка Скандинавской школы Татьяна Шенявская.

Собеседница расшифровала название вулкана, который начал извергаться сегодня: Фаградалсфьяль — это «гора в красивой долине».

По словам Шенявской не все географические названия в Исландии такие сложные для восприятия русскоговорящими людьми. Она отметила, что для исландцев никаких проблем проговаривать эти названия полностью нет, но когда известно, о чем идет речь, то они для удобства пользуются последним компонентом в топониме. Шенявская подчеркнула, что простого способа научиться проговаривать сложные исландские названия не существует, кроме как разобраться с основами исландской фонетике и вообще выучить язык.

20 марта в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. Ранее вулканолог Юрий Дубик уверил, что никакой опасности, в отличии от извержения Эйяфьядлайекюдля в 2010 году, оно не представляет.