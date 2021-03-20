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    20 марта 2021, 15:49

    Россиянам объяснили сложные названия вулканов Исландии

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Все названия исландских вулканов — это не просто не выговариваемое сочетание букв. Их можно перевести. Например, Эйяфьядлайекюдль значит «ледник островных гор». Все исландские топонимы со смыслом.

    Россиянам объяснили сложные названия вулканов Исландии

    «Все топонимы, практически, они значимы. Как в немецком, так и в скандинавских языках, основной способ образования слов — это словосложение. Очень много сложных слов. [В названии Эйяфьядлайекюдль] есть „йокюдль“ — „снег“, есть „эй“ — родительный падеж слова „остров“ и „фьядль“ — это „гора“. Получается „ледник островных гор“, вот так», — рассказала «360» преподаватель исландского языка Скандинавской школы Татьяна Шенявская.

    Собеседница расшифровала название вулкана, который начал извергаться сегодня: Фаградалсфьяль — это «гора в красивой долине».

    По словам Шенявской не все географические названия в Исландии такие сложные для восприятия русскоговорящими людьми. Она отметила, что для исландцев никаких проблем проговаривать эти названия полностью нет, но когда известно, о чем идет речь, то они для удобства пользуются последним компонентом в топониме. Шенявская подчеркнула, что простого способа научиться проговаривать сложные исландские названия не существует, кроме как разобраться с основами исландской фонетике и вообще выучить язык.

    20 марта в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. Ранее вулканолог Юрий Дубик уверил, что никакой опасности, в отличии от извержения Эйяфьядлайекюдля в 2010 году, оно не представляет.