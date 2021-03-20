Названо ключевое отличие извержений Фаградалсфьяля и Эйяфьядлайекюдля

Извержение вулкана Фаградалсфьяль в Исландии неопасно. Оно принципиально отличается от активности Эйяфьядлайекюдля 10 лет назад. Сейчас лава спокойно вытекает из трещины, а тогда были взрывы и непроглядная тьма от пепла. Об этом «360» рассказал вулканолог Юрий Дубик.

«Того, что было при прошлом извержении [вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, нет]. Это совсем другого типа извержение. Сейчас это эффузивное извержение, сопровождающееся излиянием жидких лав, в отличие от эксплозивного — это взрывное извержение [Эйяфьядлайекюдля], когда оно повлияло на отмену авиасообщения между Исландией и Европой и вообще между европейскими странами в связи с выбросом большого количества пепла в атмосферу», — объяснил Дубик.

По словам ученого, за Фаградалсфьялем следили не только с земли, но и из космоса и предсказали извержение еще месяц назад. Вулканологи давно отметили движение магмы под поверхностью Земли в этом районе. Дубик подчеркнул, что произошло трещинное извержение, характерное для Исландии.

«Оно (извержение — прим. ред.) было блестяще предсказано, спрогнозировано. Там сейсмическая активность, связанная с движением магмы под поверхностью, на глубине, отмечалось уже в течение месяца примерно, и непрерывно возрастала сейсмическая активность в виде мелких землетрясений. Эпицентры этих землетрясений мигрировали с больших глубин к поверхности», — объяснил вулканолог.

Он уверил, что извержение Фаградалсфьяля опасно только для ближайших окрестностей, а там практически нет людей. Вулканологи за всем внимательно следят: сейчас известны продолжительность процесса, протяженность лавовых потоков и направление их движения.

Вулкан Фаградалсфьяль начал извергаться 20 марта. Аэропорт Кеблавик отменил все рейсы. Столица Исландии Рейкьявик находится в 30 километрах от вулкана, но город в безопасности, авиасообщение прерывать нет необходимости.