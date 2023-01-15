Мир 15 января 2023, 22:59 Россиянам объяснили причину отказов во въезде в Мексику Консул Трояновский: отказы россиянам во въезде в Мексику связаны с нелегальной миграцией Unsplash

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Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Мексику — это связано с увеличением потока нелегальных мигрантов в США. Дискриминации в отношении граждан России нет, заявил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Андрей Трояновский.

«Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США», — пояснил консул.

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Трояновский указал, что со стороны мексиканских властей нет признаков превышения полномочий. Также нет угрозы жизни и безопасности для россиян, находящихся в миграционном транзитном коридоре после отказа во въезде. Их обеспечивают всем необходимым, отметил Трояновский.

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В конце декабря в Техасе в США начали строить палаточный городок, готовясь к наплыву мигрантов из Мексики.