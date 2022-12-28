Мир 28 декабря 2022, 04:45 Власти США построят палаточный городок, чтобы принять тысячи мигрантов РИА «Новости»: в Техасе строят палаточный городок в ожидании волны мигрантов из Мексики РИА «Новости»

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Власти США начали подготовку к массовому наплыву мигрантов из Мексики, на приграничной территории в Эль-Пасо в Техасе приступили к возведению палаточного городка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте.

Сооружения возводят в пустынном районе, в строительстве задействовано множество бригад. Предположительно, палаточный городок будет построен на землях, принадлежащих ВС США. Корреспондент агентства сообщил, что в район стройплощадки прибыло несколько большегрузов. Скорее всего, они доставляли стройматериалы и продукты питания.

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В Эль-Пасо за последнее время прибыли десятки тысяч нелегальных мигрантов. Официальные власти США не сообщают о строительстве палаточного городка для нелегалов, на запросы агентства не отвечают.

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Миграционный кризис на южной границе США стал для страны настоящей катастрофой и угрозой для безопасности, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Прирост нелегалов стал причиной разгула преступности и снижения уровня жизни в приграничном городе Эль-Пасо.