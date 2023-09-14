Мир 14 сентября 2023, 00:19 Укушенная акулой туристка оказалась гражданкой Египта flickr.com

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Туристка, пострадавшая в результате нападения акулы в Дахабе, оказалась гражданкой Египта. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны на своей странице в социальной сети.

По информации ведомства, в Египте создадут комиссию для проверки пляжей, оценки ситуации и предотвращения нападения акул.

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Вечером в среду, 13 сентября, стало известно, что акула напала на человека в египетском Дахабе. От зубов хищницы пострадала девушка, плававшая в море близ отеля «Лагуна». По информации собеседника «360», акула, скорее всего, откусила руку пострадавшей до локтя.

Пострадавшей оказали первую помощь и отправили в больницу в Шарм-эль-Шейх. Акулу-убийцу попытались поймать, но она ушла на глубину.