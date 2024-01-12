Мир 12 января 2024, 09:47 Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков Посольство попросило россиян не ездить в Папуа — Новую Гвинею

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Россиянам пока лучше не ездить в Папуа — Новую Гвинею в свете беспорядков в стране. Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа — Новой Гвинее.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале дипведомства.

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В посольстве напомнили, что 10 января в Папуа — Новой Гвинее вспыхнули антиправительственные беспорядки. Среди населения есть жертвы. Количество погибших и пострадавших не уточнялось.

Волнения начались на фоне протестов полицейских и военных против вычета из зарплат в размере до 30% от оклада. Свою работу отказались выполнять около 200 силовиков. Власти попытались взять ситуацию под контроль. Они объяснили снижение зарплат правоохранителям сбоем.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома.