Россиян осудили в Греции на 300 лет тюрьмы за перевозку нелегалов

Российских моряков Алексея Игумнова и Никиту Шепталова суд в Греции приговорил к 300 годам тюремного режима за перевозку нелегальных мигрантов. Своей вины они не признают, и утверждают, что не могли бросить погибать в открытом море людей.

Как рассказал RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, полученный россиянами срок соответствует 20 годам в российской системе исполнения наказаний.

Игумнов и Шепталов рассказали суду, что работу в Турции нашли в интернете. Они должны были получать около 100 тысяч рублей с оплатой питания и проживанием на круизном судне ежемесячно за перевозку туристов.

«В нейтральных водах к кораблю пристали лодки, откуда на борт поднялись около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды, наоборот, пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — рассказал Мельников.

Однако суд не принял во внимание доводы россиян и доказательства их невиновности. При этом адвокат фактически с ними не общался и не знакомился с материалами дела. Мельников объяснил, что трехвековой срок связан с тем, что по греческим законам моряки получают 7-12 лет за каждого нелегального мигранта, найденного на судне.

Сейчас в Греции в аналогичном положении находятся еще около 26 российских моряков. В конце июля греческий суд приговорил двух российских моряков к 253 годам тюрьмы каждого.