Граждан России не было в аэропорту Кабула, когда там произошел теракт. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — написала Захарова в Telegram-канале.

Взрывы в районе аэропорта Кабула произошли днем 20 августа. Перед этим спецслужбы Великобритании говорили, что в столице Афганистана готовится теракт.

По предварительным данным, взрывы устроили террористы «Исламского государства»*, но представитель «Талибана»** сказал, что у них пока нет данных об ответственных за нападение.

Информация о погибших и пострадавших разнится. По последним данным, жертвами теракта стали 13 человек. Несколько десятков пострадали. Первый взрыв, как выяснили журналисты, устроил террорист-смертник. Вторая бомба была заложена в автомобиль.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России

**«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России