Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов персонами нон грата. Это происходит уже не первый раз, подчеркнул премьер.

Он добавил, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии, сообщил ТАСС.

«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе „Балканский поток“, но шпионить за нашими возможностями в НАТО. Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», — рассказал премьер.

Во время брифинга прокуратуры представили аудио и видео, полученные с использованием специальных средств. Прокуратура рассказала, что они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев заметил, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран ЕС и США.

Помимо упоминаемого военного, в группу якобы входили военнослужащие, представители Минобороны или военной разведки, а также бывшие служащие, рассказала «Газета.ру».

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все дискуссии по данному делу. Дипмиссии выразила уверенность в том, что суд будет вестись на объективной основе в строгом соответствии с нормами законодательства.